Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei Bad Nenndorf stellt Einbrecher auf frischer Tat

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am Samstag gegen 05:00 Uhr wurde eine 25-jährige männlicher Person nach zwei Einbrüchen durch die Polizei Bad Nenndorf vorläufig festgenommen. Zuvor ist die männliche Person zunächst in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße eingebrochen, aus dem Flur des Hauses entwendete der Mann einen E-Scooter. Den zweiten Einbruch beging der Mann nur wenige Meter weiter in ein Modegeschäft. Der Täter wurde noch in unmittelbarer Nähe zum Tatort angetroffen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann mit Wohnsitz in der Kurstadt entlassen. Die Polizei leitete zwei Straftaten gegen den Täter ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell