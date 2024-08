Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrradfahrerin unter Alkoholeinfluss

Nienburg (ots)

(Thi) Am Donnerstag den 08.08.2024 fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 21:45 Uhr An der Stadtgrenze in Nienburg eine Fahrradfahrerin auf, die in deutlichen Schlangenlinien fuhr.

Beim Erblicken des Streifenwagens fuhr die Frau in den Grünstreifen und stürzte.

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 27-Jährige aus Nienburg deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwilliger Test vor Ort ergab einen Wert von 2,57 Promille.

Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Bei dem Sturz wurde die Frau nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell