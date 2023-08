POL-NI: Verkehrsunfallflucht am Fressnapf in Bückeburg; Zeugen gesucht

Nienburg (ots) - Mittwochabend von 20.10 bis 21.40 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in Wölpinghausen an der Nachtigallenstraße durchgeführt. Dabei stellten sie neun Verstöße fest, von denen vier im Bußgeldbereich lagen. Die höchstgemessene Geschwindigkeit lag bei 75 km/h bei erlaubten 50 km/h innerorts, die grds. ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einen Punkt in Flensburg nach sich zieht. Rückfragen bitte an: ...

mehr