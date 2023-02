POL-NI: Kennzeichendiebstahl

Bad Nenndorf (ots) - (He.) Unbekannte Täter haben in Bad Nenndorf Ortsteil Riepen innerhalb der letzten 2 Wochen 2 mal Gegenstände von einer Baustelle entwendet. Dabei wurde ein Baucontainer aufgebrochen und daraus Kleidung, sowie mehrere Lampen entwendet. Ebenfalls von dieser Baustelle wurde ein selbstfahrendes Arbeitsgerät der Marke KAESER in der Farbe gelb-schwarz entwendet. Die Baustelle befindet sich in Riepen (Bad Nenndorf) in der Riepener Straße. Der Schaden durch ...

