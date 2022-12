POL-NI: Unbekannte versuchen eine Straßenwalze zu stehlen

Bückeburg (ots) - (ma) In der Zeit von 11.00 bis 13.00 Uhr kam es heute im Stadtgebiet von Bückeburg zu zwei gemeldeten Tageswohnungseinbrüchen. Bei beiden Straftaten waren die Hauseigentümer zum Zeitpunkt der Einbrüche nicht zu Hause. Die Täter drangen in der Wilhelm-Busch-Straße in ein Einfamilienhaus ein, wobei ein ebenerdiges Fenster zerstört wurde. Im Wohnhaus stahlen die Einbrecher diversen Schmuck und andere Wertgegenstände. Am Hofgarten erfolgte der Einstieg ...

mehr