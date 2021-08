Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Raddestorf - Abrollcontainer entwendet

Bild-Infos

Download

Nienburg (ots)

(KEM) Vergangene Sonntagnacht, 22.08.2021, zwischen ca. 23.30 Uhr und 00.00 Uhr, wurde in Raddestorf, an der Straße Kreuzkrug, an einem Abstellplatz einer Getreidesiloanlage ein Abrollcontainer der Firma Raiffeisen gestohlen.

Der Container von ca. 6,5m Länge, 2,4m Breite und 1,5m Höhe, der vollständig in auffälliger grüner Firmenfarbe lackiert ist, wurde nach Angaben einer Zeugin durch Unbekannte zwischen 23.30 Uhr und 00.00 Uhr aufgeladen und zunächst in Richtung Großenvörde abtransportiert.

Bei dem abgebildeten Container auf dem Foto handelt es sich um einen vergleichbaren Container.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Abrollcontainers geben können, sich telefonisch bei der Polizei Stolzenau unter (05761) 92 0 60 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell