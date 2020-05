POL-NI: Ladendieb von Filialleiter gestellt, Täter

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

NIENBURG (jah) - Am 13.05.2020 kam es gegen 19 Uhr zu einem Diebstahl in einem Markendiscounter an der Hannoverschen Straße. Ein 18-jähriger Nienburger hatte in dem Geschäft eine Flasche "Hochprozentiges" eingesteckt und den Kassenbereich passiert, ohne die Ware zu bezahlen. Der Filialleiter beobachtete die Tat jedoch und hielt den jungen Mann vor dem Geschäft bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dem amtsbekannten Mann wurde die Spirituose abgenommen und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Diebstahls geringwertiger Sachen eingeleitet. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen erhielt er durch den Filialleiter ein Hausverbot für das Einzelhandelsgeschäft und musste das Gelände verlassen.

