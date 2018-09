POL-NI: Einschleichdiebstahl

Auetal (ots) - (sb) Diebstahl einer Geldbörse

Am 06.09.2018 gegen 10.30 Uhr wurde im Auetal/Rehren in der Breslauer Straße ein Portemonnaie entwendet. Dieses lag in der Küche. Der Täter hat das Haus vermutlich durch eine offene Tür betreten. Zeugen die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes beobachtet haben werden gebeten sich mit der Polizei in Rehren unter 05752/1290 oder dem PK Rinteln unter 05751/9545-0 in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals eindringlich darauf hin, Fenster und Türen auch bei kurzer Abwesenheit geschlossen zu halten.

