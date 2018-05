POL-NI: Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen - Pkw stößt gegen Haus

Rinteln OT Westendorf (ots) - (jwp) Am heutigen Tage gegen 12:25 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall im Rintelner Ortsteil Westendorf gemeldet. Ein Pkw sei im Ziegeleiweg gegen ein Haus gefahren. Feuerwehr und Polizei begaben sich unverzüglich zur Unfallstelle. Vor Ort ergab sich folgender Sachverhalt: Ein 68-jähriger Hamelner befuhr mit seinem Pkw VW Polo die B83 aus Richtung Steinbergen kommend. In der Ortsdurchfahrt Westendorf kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Haus im Einmündungsbereich Ziegeleiweg zusammen. Der 68-jährige war bei Eintreffen nicht ansprechbar und musste später zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Schaumburg transportiert werden. Weiterhin wurde in dem Haus ein 47-jähriger Mann aus Schaumburg leicht verletzt. Der Pkw des Hamelners wurde vor Ort sichergestellt.

