Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in eine Gaststätte in Fischbeck

Hessisch Oldendorf / Fischbeck (ots)

In der Nacht von Sonntag, dem 12.06.2022, auf Montag, den 13.06.2022, kam es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Stiftstraße, im Hessisch Oldendorfer Ortsteil Fischbeck. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Gaststätte. Von dort entwendeten die Täter einen massiven Tresor. Aufgrund des Gewichts des Tresors ist zu vermuten, dass mindestens zwei Personen an der Tat beteiligt gewesen waren.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen geschehen machen können, sich bei der Polizei Hessisch Oldendorf unter 05152/ 698720 zu melden.

