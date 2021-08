Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Doppelt so schnell, wie erlaubt unterwegs - Führerscheine nach illegalem Autorennen beschlagnahmt

Hameln (ots)

Nach einem illegalen Kraftfahrzeugrennen am späten Montagabend (16.08.2021) auf der Pyrmonter Straße in Hameln, haben Polizeibeamte die Führerscheine der jungen Rennfahrer beschlagnahmt.

Einen ungünstigeren Zeitpunkt hätten die beiden 21 und 25 Jahre alten Männer nicht wählen können, als sie gegen 23 Uhr die Pyrmonter Straße in Richtung Wangelist befuhren, denn dort befanden sich bereits vier Polizeibeamte mit einer Laserpistole und führten Geschwindigkeitsmessungen durch.

Obwohl sich die Hessisch OIdendorfer in mäßigem Tempo, aber bereits nebeneinander fahrend, von hinten der Messstelle näherten, waren sie schon von Weitem gut zu hören und so hatte der Messbeamte ausreichend Zeit, seine Laserpistole in Position zu bringen. Während die jungen Männer ihre Fahrzeuge in Höhe der ehemaligen Eisenbahnbrücke stark beschleunigten und in Richtung Ortsausgang rasten, wurde der BMW des 21-Jährigen mit einer Geschwindigkeit von 104 km/h (vorwerfbar) gemessen, bei erlaubten 50 km/h.

Beide Fahrzeuge konnten durch die Polizeibeamten angehalten und die Fahrzeugführer kontrolliert werden. Unrechtsbewusstsein war bei keinem der beiden feststellbar.

Beide Führerscheine wurden mit dem Ziel der dauerhaften Entziehung beschlagnahmt. Auf eine Beschlagnahme der Fahrzeuge wurde zunächst verzichtet.

Während des Rennens wurde ein unbeteiligtes Fahrzeug, welches die Pyrmonter Straße in gleicher Richtung befuhr, von den BMW-Fahrern überholt. Die Polizei (Tel.: 05151/933-222) sucht die/den unbekannte/n Fahrzeugführer/in als Zeugen/in.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell