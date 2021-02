Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Baumstecklinge aus dem Boden gerissen - Zeugen gesucht!

Bad Münder (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, zwischen 01:00 Uhr und 07:30 Uhr, wurden in Egestorf mindestens 13 Baumstecklinge aus dem Boden der neu angelegten Parkanlage herausgerissen. Einem aufmerksamen Anwohner fielen die fehlenden Baumstecklinge auf. Im Nahbereich, an dem neuen Bachlauf, konnten drei Baumstecklinge durch die Beamten der Polizei Bad Münder aufgefunden werden. Wer kann Hinweise zu dem Sachverhalt machen? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Bad Münder unter 05042/93310.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell