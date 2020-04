Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Trunkenheitsfahrt auf der B 217 gestoppt - Ermittler suchen Unfallstellen im Bereich Hameln-Hannover-Hildesheim - Mitfahrer durch Haftbefehle gesucht

Bad Münder (ots)

Am heuten Freitagmorgen wurde auf der Bundesstraße 217 bei Hachmühlen ein alkoholisierter Autofahrer gestoppt.

Der Fahrer eines blass-gelben Fiat Panda ist bereits hinter Springe einem Zeugen, einem Polizeibeamten auf dem Weg zum Dienst, durch die Fahrweise aufgefallen. Der Polizeibeamte informierte seine Kollegen in Bad Münder und folgte dem verdächtigen Fahrzeug auf der Bundesstraße 217 in Richtung Hameln. Der Wagen fuhr deutlich Schlangenlinie.

In Hachmühlen konnte eine Streifenwagenbesatzung aus Bad Münder den Panda kurz vor 07.00 Uhr abfangen. Der Fahrer ignorierte zunächst die Anhaltezeichen in Hachmühlen und fuhr auf der B 217 weiter, so dass die Alkoholfahrt hinter Hachmühlen auf freier Strecke gestoppt werden musste. Neben dem 31-jährigen Fahrer aus Hameln, der deutlich alkoholisiert war, befanden sich noch zwei Männer im Pkw. Die Männer wurden mit zur Dienststelle genommen, wo weitere Überprüfungen stattfinden sollten. Unterstützt wurden die Kollegen aus Bad Münder u. a. von Streifenwagenbesatzungen aus Hameln.

Auf der Wache in Bad Münder stellte sich heraus, dass gegen den 31-jährigen Mitfahrer aus Hannover zwei Haftbefehle vorliegen. Er wurde festgenommen.

Dem Panda-Fahrer wurden aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung Blutproben entnommen. Außerdem besteht der Verdacht, dass der Fahrer zusätzlich unter Drogeneinfluss stand.

Bei der Überprüfung des benutzten Fiat Panda stellten die Beamten frische Unfallschäden an der gesamten rechten Fahrzeugseite fest. Der rechte Außenspiegel fehlte, der Scheinwerfer vorn rechts war zersplittert und die Felgen waren deformiert. Ein beschädigtes Rad hatten die Insassen irgendwo gegen ein Notrad ausgetauscht und damit die Fahrt vorgesetzt. An der gesamten Schadensfläche fanden Ermittler rötliche und türkis-farbene Fremdlackpartikel.

Der Unfallsachbearbeiter der Polizei Bad Münder nimmt nach durchgeführter Spurensuche an, dass der Wagen im Bereich Hameln - Hannover oder auch Hildesheim mindestens eine Kollision, wohlmöglich aber auch mehrere Zusammenstöße hatte. Anschließend wurde der Reifen gewechselt und die Fahrt fortgesetzt.

Die Beamten der Polizei Bad Münder suchen nun die möglichen Unfallstellen, an der eventuell der rechte Außenspiegel zurückgelassen wurde.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Münder unter der Tel. 05042/9331-0 auf.

