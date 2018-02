POL-HM: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen am Wochenende

Hameln / Emmerthal (ots) - Am Samstag (24.02.2018) gegen 19.35 Uhr ereignete sich in Hameln auf dem Hastenbecker Weg in Richtung Afferde ein Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein 57-jähriger Audi-Fahrer fuhr auf das Heck eines Pkw Mercedes auf, der von einem 64-jährigen Mann gefahren wurde. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf den davor stehenden VW Polo eines 24-Jährigen geschoben. Die drei Fahrer sowie eine 58-jährige Beifahrerin im Mercedes wurden verletzt. Die drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 23.000 Euro geschätzt.

Ebenfalls am Samstag kurz vor 13.00 Uhr kam es in Hameln auf der Deisterallee Ecke 164er Ring zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer verletzt wurde. Ein 52-jähriger Ford-Fahrer bog vom 164er Ring verbotener Weise nach links auf die Deisterallee ab. Hierbei kam es zur Kollision mit einem VW Golf, der auf der Deisterallee stadteinwärts fuhr. Der 64-jährige Golf-Fahrer wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wurde mit ca. 15.000 Euro beziffert.

Am Samstagabend gegen 23.20 Uhr wurden drei Fahrzeuginsassen bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Emmerthal-Emmern verletzt. Ein mit fünf Personen im Alter von 16 bis 21 Jahren besetzter Ford Fiesta befuhr die Hauptstraße in Richtung Bundesstraße 83. Auf Höhe der Einmündung "Niederes Feld" geriet der Ford außer Kontrolle und schleuderte nach links von der Fahrbahn. Hier prallte der Wagen mit dem Fahrzeugheck gegen einen Straßenbaum. Drei Mitfahrer(innen) -16, 17 und 19 Jahre alt- wurden verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

