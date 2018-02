POL-HM: Einbrüche in Firmengebäude

Hess. Oldendorf (ots) - Einbrecher suchten offenbar in der Nacht von Samstag (24.02.2018) auf Sonntag (25.02.2018) zwei Firmen im Stadtgebiet von Hess. Oldendorf auf.

Betroffen von den Einbruchstaten war ein Tischlereibetrieb am Münchhausenring und auf dem Nachbargrundstück ein Maler-Fachgeschäft am Steinbrinksweg.

Die Unbekannten hebelten jeweils die Türen an den Gebäuderückseiten auf und drangen so in die Verkaufsräume ein.

Entwendet wurden ein Safe, ein Laptop und Bargeldsummen.

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hess. Oldendorf (Tel. 05152/947490) in Verbindung zu setzen.

