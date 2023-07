Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des PK Elze für den Zeitraum vom 21.07.2023 bis zum 23.07.2023

Hildesheim (ots)

(pia) Sachbeschädigung durch Graffiti in Banteln In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 18:00 Uhr und 08:30 Uhr, wurde auf dem kleinen Spielplatz in der Straße Am Dahlkamp in Banteln die Außenwand der an den Spielplatz angrenzenden Garage durch unbekannte Täter mit einem Graffiti beschmiert. Die Beseitigung des Graffitis wird voraussichtlich einen niedrigen dreistelligen Betrag kosten. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze (Tel.: 05068/93030) in Verbindung zu setzen.

Zerstochene Reifen in Eime

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 18:45 und 05:00 Uhr, zwei Reifen eines im Elzer Weg in Eime abgestellten Pkw zerstochen. Zu dieser Zeit fand im dortigen Eimer Freibad die alljährliche Poolparty statt. Auch in diesem Fall bittet das Polizeikommissariat Elze mögliche Zeugen, die die Tat oder verdächtige Umstände im Zusammenhang mit der Tat bemerkt haben, sich telefonisch (Tel.: 05068/93030) zu melden.

Geschwindigkeitsmessung auf der B3

Das Polizeikommissariat Elze hat am Wochenende Geschwindigkeitsmessungen auf der B3 durchgeführt. Dabei wurden 12 Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 111 km/h bei erlaubten 70 km/h. Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der häufigsten Verkehrsunfallursachen, wobei gerade die Geschwindigkeit einen hohen Einfluss auf die Schwere der Personen- und Sachschäden bei einem Verkehrsunfall hat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell