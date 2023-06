Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl aus Wohnhaus -Zeugen gesucht-

Hildesheim (ots)

SÖHLDE/Nettlingen (hep): In der Nacht vom 16./17.06.2023 kam es in der Straße Landwehr in Nettlingen zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus. Nach bisherigen Ermittlungen betrat/en ein oder mehrere unbekannte Täter ein Wohnhaus durch eine unverschlossene Seitentür und entwendete/n aus den Räumlichkeiten eine hochwertige HiFi-Anlage bestehend aus mehreren Komponenten. Die Schadenshöhe dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Laufe der Tatnacht in der Straße Landwehr bzw. den angrenzenden Straßen gemacht haben. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden bei der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel.: 05063-9010) entgegengenommen.

