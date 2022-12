Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - weißer LKW flüchtet nach Unfall

Hildesheim (ots)

Sarstedt -(jb) Am 30.11.22, gg. 20:57 Uhr kam es in der Straße Am Dehnenberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine Zeugin war zur Unfallzeit im Garten und hörte einen lauten Knall. Sie sah, wie ein Fahrer eines weißen Lkw angehalten hatte und die Schäden an einem dort geparkten Audi begutachtete, bevor er wieder einstieg und in Richtung Händelstraße davonfuhr. Kurz darauf sei der Lkw noch einmal die Straße Am Kipphut entlanggefahren. Trotz Winken blieb der Fahrer des Lkw nicht stehen. Eine Fahndung nach dem Unfallflüchtigen verlief erfolglos. Am Audi entstand ca. 4000 Euro Schaden. Hinweise erbittet die Polizei Sarstedt, Tel. 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell