Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - KFZ-Diebstahl

Hildesheim (ots)

Harsum - (ede) Im Zeitraum von Montag, 10.10.2022, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 11.10.2022, 15:30 Uhr, kam es in Harsum in der Martin-Luther-Straße zu einem KFZ-Diebstahl. Durch unbekannte Täter wurde ein am Straßenrand geparkter grauer PKW BMW 5er Limousine, 2009er Modell, entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

