Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wehrstedt: Reifen zerstochen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH/WEHRSTEDT (erb). Am frühen Morgen des 25.09.2022 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Dorfstraße in 31162 Bad Salzdetfurth, Ortsteil Wehrstedt. Gegen 04:55 Uhr / 05:00 Uhr durchsticht die bislang unbekannte Täterschaft an zwei Firmenfahrzeugen insgesamt 5 Reifen, sodass die Luft entweicht. Bei den angegangenen Fahrzeugen handelt es sich um einen VW Transporter und um einen VW Crafter, beide mit Hildesheimer Kennzeichen. Beide standen ordnungsgemäß vor einem Wohnhaus geparkt. Die Polizei Bad Salzdetfurth sucht nun nach Zeugen der Tat. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 05063/9010 entgegengenommen.

