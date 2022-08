Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt-Sarstedt; Am Ried Ecke Am Bruchgraben (fra)

Am heutigen Tag zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr kam es in der Straße Am Ried Höhe Hausnummer 14 Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der ordnungsgemäß geparkte graue Pkw VW Golf am vorderen linken Kotflügel/Radkasten durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden wird auf circa 1500 Euro geschätzt. Danach verließ der Führer des bislang unbekannten Fahrzeuges die Unfallstelle ohne die Art seiner Beteiligung bzw. seine Personalienfeststellung zu ermöglichen. Wer zu dieser Zeit in der o.g. Straße unterwegs war und Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell