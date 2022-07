Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Lamspringe, Kreis Hildesheim

Hildesheim (ots)

In der Zeit vom 13.07.2022, 18:00 Uhr, bis zum 14.07.2022, 15:00 Uhr, kam es in der Hauptstaße in 31195 Lamspringe zu einer Verkehrsunfallflucht. Der ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellte rote Opel Corsa mit Hildesheimer Kennzeichen wurde durch ein, zur Zeit noch unbekanntes, Fahrzeug am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Vor Ort konnten Spuren gesichert werden. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-901-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell