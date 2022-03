Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 18.03.2022 kam es in den Vormittagsstunden zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen sich die Verursacherin oder der Versucher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Der 57-jährige Geschädigte aus Alfeld parkte seinen Pkw (brauner Mitsubishi) zunächst in der Zeit zwischen ca. 08:00-08:30 Uhr auf dem Parkplatz in der Ständehausstr., Hausnummer 1. Anschließend parkte er seinen Pkw in der Zeit zwischen 09:30-10:15 Uhr auf einem Parkplatz im Bereich der Bismarckstr. 21. Erst im Nachhinein bemerkte der Geschädigte den Schaden an seinem Pkw. Der Unfallschaden war mutmaßlich auf eines der beiden Parkplätze entstanden. Zeugen des Unfalls setzen sich bitte mit der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 in Verbindung.

