POL-HI: Einbruch in eine leerstehende Wohnung in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - In der Straße Gehrenkamp, im Alfelder Ortsteil Eimsen, kam es in der Zeit zwischen 30.10.2021, 10:00 Uhr, bis 04.11.2021, 15:30 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Zur genannten Tatzeit hebelten bislang unbekannte Täter an der Gebäuderückseite ein Fenster auf und gelangten hierüber in den Keller. Hier hebelten sie eine weitere, verschlossene Kellertür zum Wohnbereich auf. Nachfolgend wurde die Wohnung im Erdgeschoss aufgesucht, welche aber seit mehreren Jahren leerstehend ist. Es wurden daher keinerlei Gegenstände entwendet. Der Sachschaden wird vorläufig auf 400 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 in Verbindung zu setzen.

