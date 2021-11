Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt, - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt (fra), Heiseder Straße

In der Zeit vom Sonntag, den 31.10.2021 circa 16:00 Uhr bis Mittwoch dem 03.11.2021 gegen 10:00 Uhr ist es in der Heiseder Straße in den Parkboxen Höhe der Hausnummer 21 zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Beschädigt wurde der schwarze Renault einer 55-jährigen Sarstedterin. Vermutlich beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten Pkw beim Ein-oder Ausparken. Der vermeintliche Verursacher verließ die Unfallstelle im Anschluss an die Berührung ohne die Art seiner Beteiligung oder seine Personalienfeststellung zu ermöglichen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem einem vermeintlichen beteiligten Pkw oder dessen Fahrer geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt unter folgender Telefonnummer zu melden: 05066-985-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell