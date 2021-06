Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Zeugenaufruf nach versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in Mehle

Hildesheim (ots)

(bur) Unbekannte Täter haben im Tatzeitraum, Freitag, 18.06.2021, 17:30 h, auf Sonntag, 20.06.2021, 19:00 h, versucht in ein Wohnhaus in der Bleicherstraße im Elzer Ortsteil Mehle einzudringen. Hierbei versuchten sie, Fenster sowie die Terassentür auf dem rückwärtigen Teil des Gebäudes aufzuhebeln. Die Hauseigentümer bemerkten am Sonntag Abend den Schaden an dem Fenster und verständigten die Polizei. Diese Namen den Tatort auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl ein. Der Schaden wird auf ca. 800- 1000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen, die in der Ortschaft Mehle verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter T. 05068-93030 in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, lieber einmal mehr die Polizei auch unter 110 zu kontaktieren, wenn sich in Wohngebieten verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufhalten. Das ungute Gefühl im Bauch bei derartigen Wahrnehmungen kann sich oftmals als richtiges Indiz herausstellen und zu einem polizeilichen Fahndungserfolg führen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell