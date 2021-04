Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum (Sti). Am 01.04.2021 wurde in dem Zeitraum von ca. 15.45 Uhr bis ca. 16.30 Uhr ein geparkter Pkw durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der beschädigte weiße Skoda war zum Unfallzeitpunkt auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße Morgenstern in Harsum geparkt. Nachdem es zu dem Verkehrsunfall gekommen ist, hat sich der Verursacher mit seinem Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell