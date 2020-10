Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht Bundesstraße 6, Ahrbergen Rtg. Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt( Fra) Am 24.10.2020 gegen 18:25 Uhr ist es auf der Bundesstraße 6 im Bereich der Auffahrt aus Ahrbergen in Fahrtrichtung Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein Verkehrsteilnehmer, unterwegs mit einem dunklen VW Golf, missachtete das Stoppschild und zwang einen auf der Bundesstraße befindlichen Verkehrsteilnehmer zu einem Ausweichmanöver. Aufgrund dessen kollidierte dieser mit einem weiteren, auf der Bundesstraße 6 befindlichen Fahrzeug. Der Fahrer des VW Golf entfernte sich vom Unfallort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugen, die Angaben zum Unfall bzw. dem Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

