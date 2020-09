Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Fahrraddiebstahl Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Wellweg(al) Eine Sarstedter Bürgerin stellte am Freitagabend, 12.09.20, gegen 19.10 Uhr ihr weißes Damenrad der Marke Kettler leider unverschlossen an der Sporthalle bei der Mensa der Schiller Oberschule ab. Eine Stunde später war es gestohlen worden. Das Fahrrad hat eine auffällige lilafarbene Klingel am linken Lenkerende. Wer Angaben zu dem Fahrrad oder möglichen Tatverdächtigen machen kann meldet sich bitte bei der Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

