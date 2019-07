Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 31008 Elze: Versuchter Einbruch in STAR-Tankstelle

Hildesheim (ots)

31008 Elze, Sehlder Straße 2; Dienstag/Mittwoch, 09./10.07.2019, ca. 22.00 - 05.00 Uhr

leo. In der Nacht zu Mittwoch, dem 10.07.2019, haben unbekannte Täter versucht, die Eingangstür zum Verkaufsraum der STAR-Tankstelle in Elze, Sehlder Straße Ecke Hauptstraße, gewaltsam aufzubrechen. Die Täter scheiterten an dem Metallrahmen der Tür, der den mehrfachen Hebelversuchen standhielt. Die Höhe des dabei entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht genau bekannt.

Möglicherweise hatten die Täter bereits vor der Tat das Tankstellengelände aufgesucht, um die Örtlichkeit auszuspähen. Die Polizei in Elze bittet Zeugen, die in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tankstellengeländes wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 05068/9303-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell