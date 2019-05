Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Erfolgloser Einbruchsversuch in Erdbeerstand - Supermarkt hatte vorgesorgt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (ske) In der Zeit vom 18.05.2019 bis zum 20.05.2019, im Zeitraum 18:00 Uhr bis 08:50 Uhr, kam es zu einem Einbruchsversuch in einen veschlossenen Erdbeerverkaufsstand, welcher zur längerfristigen Nutzung vor einem Supermarkt in der Gravelottestraße aufgebaut ist.

Diebesgut konnte allerdings nicht erbeutet werden, da die Ware zuvor aufgrund vorausgegangener Einbruchsversuche in den Markt geräumt worden war.

Es entstand lediglich Sachschaden an der Sicherungseinrichtung des Standes im zweistelligen Bereich.

Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch eventuell etwas aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nummer 05121/939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Robin Skerhut

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell