Hildesheim (ots) - kri.In den Abendstunden des 26.10.2017 ist ein 67-jähriger Mann aus dem Ortsteil Sorsum Opfer eines versuchten Raubes geworden. Der Täter hatte vor dem Haus des Opfers ein Paket abgestellt und anschließend an der Tür geklingelt. Als das Opfer nach dem Paket schaute, wurde es durch den Täter angegriffen. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich ins Haus verlagerte. Im weiteren Verlauf forderte der Täter die Herausgabe von Bargeld oder des Portemonnaies. Durch die massive Gegenwehr des Opfers ließ der Täter von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute. Am Tatort zurück blieben das Paket und eine schwarz-braune Federdruckpistole, die der Täter mit sich führte und mit der er auf das Opfer einschlug. Auf dem Paket befand sich eine handschriftliche Nachricht. In dem Paket lag eine leere Bierflasche der Marke "Astra Rakete". Durch die Veröffentlichung der Bilder erhofft sich die Polizei Hildesheim weitere Ermittlungsansätze, die zur Identifizierung des Täters führen sollen. Wer kann sachdienliche Hinweise zur Herkunft der abgebildeten Pistole geben? Wem kommt die Handschrift auf dem Karton bekannt vor? Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat einen Betrag von 1.500 Euro für Hinweise, die zu Ergreifung des Täters führen ausgelobt. Hinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 entgegen.

