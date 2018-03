POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - Bockenem(tb): Am Morgen des 01. März kommt um 06:15 Uhr der Geschädigte aus der Nachtschicht der Fa. Toyoda Gosei Meteor und geht zu seinem abgeparkten Pkw auf dem Parkplatzgelände Nr.4 in der Karl-Heinz-Bädje-Straße. Dort stellt er fest, dass er einen Schaden am linken vorderen Kotflügel und am Radlauf hat. Der Geschädigte hatte seinen Pkw, ein schwarzer Opel, am vorherigen Abend gegen 21:30 Uhr am Unfallort abgestellt. Der betroffene Bereich am Pkw erstreckt sich auf einer Höhe von 59-77 cm und wird auf eine Schadenshöhe von 4000.-EUR geschätzt. Vor Ort hat sich jedoch niemand in irgendeiner Form zur Verursachung bekannt, sodass hier ein "Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort" gegeben ist. Bei Hinweisen zu dieser Tat melden sie sich bitte beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

