Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Kirche durchwühlt - Lack zerkratzt - Reifen abmontiert - Peugeot durchwühlt -

Dillenburg (ots)

Dietzhölztal-Ewersbach: Diebe in der Kirche -

Unbekanntr Täter suchten in der Ewersbacher Kirche nach Beute. Am 15.05.2021 (Samstag) meldete die Gemeinde den Diebstahl der Dillenburger Polizei. Wann genau die Diebe die Kirche aufsuchten kann momentan nicht gesagt werden. Die Täter durchwühlten einen Wandschrank und ließen eine bisher nicht bekannte Menge an Traubensaftflaschen mitgehen. Zudem schauten sie in dem für die Kollekte vorgesehenen Behälter nach. Ob sie aus diesem Geld mitgehen ließen, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Kirche war bis einschließlich 13.05.2021 für stille Gebete täglich von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter im Bereich der Kirche beobachtet? Wem sind sonst in diesem Zusammenhang am Gotteshaus Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Alsbach: Lack zerkratzt -

Auf rund 1.500 Euro summiert sich der Lackschaden, den Unbekannte an einem schwarzen Seat zurückließen. Der Ibiza parkte zwischen Mittwochabend (26.05.2021) und Donnerstagnachmittag (27.05.2021) in der Straße "Auf der Höhl". Zwischen 22.30 Uhr und 17.00 Uhr trieben die Täter Kratzer in den Lack der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Steindorf: Reifen abmontiert -

Mit einem kompletten BMW-Reifensatz im Wert von etwa 12.000 Euro suchen Diebe das Weite. Im Zeitraum vom 22.05.2021 (Samstag) bis zum 27.05.2021 (Donnerstag) montierten sie die vier Räder der Größe 275/40 R 20 von dem Wagen ab. Zeugen, die die Täter auf einem Firmengelände in der Straße "In der Murch" beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Waldsolms: Peugeot durchwühlt -

Auf dem Parkplatz des "Kuhschwanzweihers" schlug am Donnerstagabend (27.05.2021) ein Autoaufbrecher zu. Gegen 17.20 Uhr stellte der Besitzer seinen gelben Peugeot 207 dort ab. Um 18.00 Uhr kehrte er von seinem Spaziergang zurück und musste feststellen, dass ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrertür mit einem Stein eingeschlagen hatte. Das Handschuhfach war durchwühlt und es fehlte ein mobiles Navigationsgerät der Marke "Becker". Zeugen, die den Aufbrecher beobachteten, werden gebeten unter Tel.: (06441) 9180 die Wetzlarer Polizei zu informieren.

