Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Unfallflucht am Rewe - Einbruch in Ballersbach - Außenspiegel in Ardt geklaut - Falscher Wasserwerkmitarbeiter macht Beute -

Dillenburg (ots)

Herborn: Parkplatzrempler beim REWE -

Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe-Centers in der Konrad-Adenauer-Straße, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Mittwoch (27.03.2019), zwischen 08.15 Uhr und 08.30 Uhr stand in der ersten Parkreihe gegenüber dem Eingang ein roter Audi A3. Vermutlich beim Ein- oder Ausparkten touchierte ein Unbekannter den Audi und ließ auf der Beifahrerseite Schäden an der hinteren Tür und dem hinteren Kotflügel zurück. Die Reparatur wird etwa 1.400 Euro kosten. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Mittenaar-Ballersbach: Wohnungseinbruch -

Am Mittwochabend (27.03.2019) durchwühlten Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Scheidt". Zwischen 18.00 Uhr und 21.15 Uhr brachen die Täter die Kellertür auf und stiegen ein. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie Schränke und Kommenden. Ob sie Beute machten, kann momentan noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher beobachtet? Wem sind am Mittwochabend in der Straße "Am Scheidt" Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Hohenahr-Ardt: Außenspiegel abmontiert -

Weil ihm Unbekannte den Spiegel klauten, wird sich der Besitzer eines grauen Opel Vectras einen neuen kaufen müssen. Offensichtlich sah der Dieb den Wagen als Ersatzteillager an: fachmännisch montierte er die etwa 80 Euro teure Spiegelfläche aus dem Gehäuse heraus. Zeugen, die den Täter zwischen dem 20.03.2019, gegen 22.00 Uhr und dem 21.03.2019, gegen 06.45 Uhr in der Talstraße beobachteten oder sonst Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Solms-Oberbiel: Falscher Mitarbeiter der Wasserwerke erbeutet Bargeld -

Als angeblicher Mitarbeiter der Wasserwerke verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin. Am Mittwochmorgen (27.03.2019), gegen 11.45 Uhr klingelte es an ihrem Haus in der Straße "Am Nussbaum". Unbemerkt erbeutete er aus dem Schlafzimmer Bargeld, Schmuck sowie Papiere und machte sich anschließend mit den Wertsachen aus dem Staub. Der Mann war ca. 170 cm groß, von schlanker Statur und stammte nach Einschätzung des Opfers aus dem mitteleuropäischen Raum. Er sprach Deutsch, ohne erkennbaren Akzent. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wo ist der falsche Wasserwerkmitarbeiter noch aufgetreten? Wem ist der beschriebene Mann in Oberbiel aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

