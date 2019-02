Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Parkplatzrempler auf dem Schießplatz

Kennzeichen gestohlen und an Daimler angebracht

Unachtsamkeit fordert zwei Leichtverletzte

30-Jähriger mit Messer bedroht

Dillenburg (ots)

Herborn- Parkplatzrempler auf dem Schießplatz

Nach einem Parkplatzrempler auf dem Herborner Schießplatz sucht die Polizei den Unfallfahrer. Am Samstag (23.02.2019), zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr parkte der weiße Ford C-Max auf dem Parkplatz. Vermutlich beim Rangieren streifte der flüchtige das Heck des Ford und ließ an der Stoßstange einen Schaden in Höhe von rund 1.200 Euro zurück. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn - Kennzeichen gestohlen und an Daimler angebracht

Ein 39-jähriger Herborner steht im Verdacht am vergangenen Dienstag (19.02.2019) beide Kennzeichen eines Ford Fiesta gestohlen zu haben. Der Ford parkte auf dem Schießplatz in Herborn. Im Zeitraum zwischen 14:40 Uhr und 18:10 Uhr stahl er offenbar das vordere und hintere Kennzeichen. Anschließend brachte er die Kennzeichen an einem nicht zugelassenen Daimler CLK an. Herborner Polizisten entdeckten am Montag (25.02.32019) den CLK mit den gestohlenen Kennzeichen im Walkmühlenweg auf dem Schotterparkplatz hinter der Schule. Gegen den Herborner wird nun wegen Diebstahl und Urkundenfälschung ermittelt.

Wetzlar- Unachtsamkeit fordert zwei Leichtverletzte

Mit leichten Verletzungen begaben sich eine 25-Jährige und eine 17-Jährige ins Krankenhaus. Die in Wetzlar lebende VW-Fox Fahrerin war am Dienstag (26.02.3019), gegen 11:30 Uhr in der Westendstraße unterwegs. In der Annahme, dass ein vor ihr fahrender VW-Golf grundlos anhielt, setze sie zum Überholen an. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren, setzte der 56-jährige Golf-Fahrer seine Fahrt fort und stieß gegen den VW-Fox. Durch den Aufprall kam der Fox nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Altglascontainer. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Nach ersten Untersuchungen trugen die aus Wetzlar stammende Frau und ihre Beifahrerin einen Schock und Prellungen davon. Den Schaden beziffert die Polizei auf 7.000 Euro.

Wetzlar-Niedergirmes- 30-Jähriger mit Messer bedroht

Am gestrigen Abend (26.02.2109) war ein 30-jähriger Wetzlarer in der Bahnhofstraße unterwegs. In Höhe der Coloraden sprach ihn ein Unbekannter an. Es kam zum Streitgespräch, in dessen Verlauf der Unbekannte ein Messer zog. Der Wetzlarer rannte in Richtung Buderusplatz davon. Zunächst verfolgte der unbekannte Mann den 30-Jährigen. Dieser suchte Zuflucht in einem Geschäft. Der Unbekannte flüchtete daraufhin. Die Wetzlarer Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer ist auf den Streit gegen 19:45 Uhr aufmerksam geworden? Wer kann Hinweise zu dem Unbekannten geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell