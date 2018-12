POL-LDK: - Unfallflucht in Herborn - Unter Drogeneinfluss in Aßlar erwischt - Hoher Schaden nach Unfallflucht - Wohnungseinbruch in Rechtenbach

Dillenburg (ots) -

Herborn: Spiegelunfall kostet 100 Euro -

Vermutlich beim Vorbeifahren krachte ein bisher nicht bekannter Autofahrer an den Außenspiegel eines in der Konrad-Adenauer-Straße geparkten BMW. Am 04.12.2018, zwischen 20.00 Uhr und 22.00 Uhr war der flüchtige Unfallfahrer vom Kreisverkehr in Richtung Innenstadt unterwegs. Der schwarze Dreier parkte am rechten Fahrbahnrand. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Aßlar: Unter Drogen am Lenkrad -

Wegen Fahrens unter Drogeneinflusses wird sich ein 19-Jähriger verantworten müssen. Wetzlarer Polizisten stoppten der Aßlarer gestern Abend (05.12.2018) auf dem Parkplatz im Industriegebiet "Walbergraben". Ein Drogenvortest wies dem Seatfahrer die Einnahme von THC nach. Er musste mit auf die Wetzlarer Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm.

Wetzlar-Hermannstein: Hoher Schaden nach Unfallflucht -

Auf rund 3.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer am Mittwochabend (05.12.2018) an einem in der Großaltenstädter Straße abgestellten Mitsubishi zurückließ. Gegen 23.50 Uhr schreckte eine Zeugin nach einem lauten Knall auf. Als sie nachschaute, entdeckte sie den beschädigten grauen Colt. Offensichtlich war der Unfallfahrer von der Schillerstraße in Richtung Alte Straße unterwegs und streifte beim Vorbeifahren den geparkten Mitsubishi. Aufgrund des Schadens geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer ein größeres Fahrzeug steuerte. Weitere Zeugen hatten in diesem Zusammenhang einen weißen Bus mit blauer Front beobachtet. Genauere Angaben zu dem Fahrzeug und dem Fahrer sind jedoch nicht möglich. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall noch beobachtet? Wer kann sonst Angaben zum Unfallwagen oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Rechtenbach: Wohnungseinbruch -

Im Laufe des gestrigen Mittwochs (05.12.2018) drangen Diebe in ein Einfamilienhaus im Birkenweg ein. Zwischen 07.15 Uhr und 21.00 Uhr hebelten die Täter die Terrassentür auf und machten sich im Inneren auf die Suche nach Wertsachen. Sie durchwühlen in mehreren Zimmern Schränke und Kommoden. Ob die Diebe Beute machten, konnten die Bewohner noch nicht sagen. Die Einbruchschäden summieren sich auf etwa 300 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen Personen oder Fahrzeuge am Mittwoch im Birkenweg auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

