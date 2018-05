POL-LDK: - Hochsitze beschädigt - Mountainbike gestohlen - Zeugen nach Flucht beim Penny in Nauborn gesucht - Pflanzenschutzmittel läuft in Kölschhauen aus - Einbrüche, Diebstähle und Vandalismus

1 weiterer Medieninhalt

Dillenburg (ots) -

Dillenburg: Unbekannte beschädigen Hochsitze -

# Fotos liegen in der digitalen Pressmappe zum Download bereit # Nach Vandalismus in dem Jagdrevier im Wald linksseitig der Landstraße zwischen Dillenburg und Nanzenbach bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. In dem Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag (01.05.2018), gegen 14.30 Uhr und Mittwochmorgen (02.05.2018), gegen 09.00 Uhr beschädigten die Unbekannten vier Hochsitze, sogenannte "Kanzeln", sowie einen Drückjagdbock. Die Kanzeln wieder herzurichten bedeutet eine Investition von mindestens 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dietzhölztal-Rittershausen: Mountainbike gestohlen -

Ein bisher unbekannter Dieb machte sich vom Parkplatz der Fa. Rittal mit einem etwa 500 Euro teuren Mountainbike auf und davon. Das mattschwarze Bike der Marke "Ghost" stand zwischen Mittwochabend (02.05.2018) und Donnerstagmorgen (03.05.2018) festgeschlossen an einer Eisenstange. Der Täter knackte das Schloss und fuhr davon. Hinweise zu dem Dieb oder zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg-Manderbach: Geparkten Golf übersehen -

Einen Schaden von knapp 10.000 Euro hatte ein Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem am Fahrbahnrand geparkten Golf zur Folge. Der 47-jährige Lenker des Hyundai-Kastenwagens war gestern Morgen (02.05.2018), gegen 05.30 Uhr auf der Sechsheldener Straße unterwegs. Offensichtlich abgelenkt, prallte er gegen den stehenden Golf. Die Wucht des Aufpralls drückte den VW in einen Maschendrahtzaun. Der in Dillenburg lebende Unfallfahrer blieb unverletzt. Insgesamt riss der Golf vier Meter Maschendrahtzaun und einen Betonpfosten nieder.

Ehringshausen-Kölschhausen: Unimog verliert Planzenschutzmittel -

Gestern Abend (02.05.2018) rückte die Feuerwehr zu einem geplatzten Tank in der Straße "Am Kreuzberg" aus. Das Pflanzenschutzmittel hatte sich über die Straße ergossen. Gegen 20.50 Uhr löste sich der Tank von der Ladefläche des Unimog, fiel auf die Straße und platzte auf. Etwa 400 Liter eines schwach konzentrierten Pflanzenschutzmittels ergossen sich über die Fahrbahnen und liefen in die Kanalisation. Die Feuerwehr band Reste des Mittels auf der Straße und spülte in Absprache mit der unteren Wasserbehörde die Kanalisation. Nach Angaben der Behörde bestand aufgrund der Konzentration des Mittels keine Gefahr für die Umwelt.

Wetzlar: Benz zerkratzt -

Auf dem Gelände eines Blumenfachgeschäftes am Hörnsheimer Eck beschädigten Unbekannte eine silberfarbene Mercedes A-Klasse. Der Wagen parkte am Dienstag vergangener Woche (24.04.2018), zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr auf dem Kundenparkplatz. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in die Heckklappe sowie in das hintere Seitenteil der Beifahrerseite. Eine neue Lackierung wird etwa 600 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Hermannstein: Aufgebockt und Reifen geklaut -

In der Hermannsteiner Straße schlugen Reifendiebe auf dem Gelände des Autohauses Bach zu. Die Täter lösten von einem schwarzen Audi Q5 sämtliche Radmuttern, bockten den Wagen hoch, ließen die Reifen mitgehen und stellten den SUV auf Steine ab. Der Satz Alufelgen mit 225 / 45 / R20 Bereifung hat einen Wert von ca. 5.200 Euro. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter die Reifen zwischen Montagabend (30.04.2018) und Mittwochmorgen (02.05.2018) stahlen. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in dieser Zeit Personen oder Fahrzeuge auf dem Gelände auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Nauborn: Unfallflucht an der Zufahrt zum Penny-Markt / Polizei sucht Zeugen -

Weil sie in der Zufahrt zum Penny-Markt in der Nauborner Straße von einem Pkw geschnitten wurde, musste eine Skodafahrerin ausweichen und touchierte dabei eine junge Mutter, die mit ihrem Kinderwagen dort unterwegs war.

Die aus dem Schöffengrund stammende Autofahrerin wollte gestern (02.05.2018), gegen 11.15 Uhr von der Nauborner Straße in die Zufahrt zum Penny-Markt abbiegen. Zeitgleich kam ihr in dieser Zufahrt ein schwarzer Mittelklassewagen entgegen. Nach Angaben der Seniorin fuhr dieser dunkle Wagen so weit auf ihrer Fahrbahnseite, dass sie nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hier touchierte sie eine 37-jährige Mutter, die ihre 4-jährige Tochter an der Hand hielt und ihren 7 Monate alten Sohn im Kinderwagen vor sich her schob. Die Wetzlarerin und ihre Tochter stürzten zu Boden, der Kinderwagen mit dem Kleinkind fiel um. Die Mutter und ihre Tochter trugen Prellungen davon. Der Junge war im Kinderwagen angeschnallt - zur Vorsicht untersuchten ihn Ärzte im Wetzlarer Krankenhaus.

Der Fahrer im schwarzen Mittelklassewagen setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Eine Beschreibung des Flüchtigen oder weitere Angaben zu seinem Fahrzeug kann die Skodafahrerin nicht abgeben.

Die Polizei sucht nun nach Unfallzeugen und fragt:

- Wer hat die Kollision am Mittwochmorgen auf der Nauborner Straße, in der Zufahrt zum Penny, beobachtet? - Wer kann Angaben zu dem schwarzen Mittelklassewagen oder dessen Fahrer machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Rechtenbach: Moped beschädigt -

Einen Schaden von rund 300 Euro ließen Vandalen an einem im Fliederweg geparkten Kleinkraftrad zurück. Die Täter traten oder schlugen gegen die Rückleuchte und die Kennzeichenbeleuchtung des in Höhe der Hausnummer 21a abgestellten Bikes. Die Polizei in Wetzlar bittet Zeugen, die die Täter am Samstag (28.04.2018), zwischen 07.00 Uhr und 18.00 Uhr beobachteten oder sonst Angaben zu den Unbekannten machen können, sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Solms-Albshausen: Kennzeichen verschwunden -

In der Nacht von Dienstag (01.05.2018) auf Mittwoch (02.05.2018) ließen Diebe die Kennzeichen eines schwarzen Ford Focus mitgehen. Zwischen 11.00 Uhr und 05.20 Uhr montierten sie das vordere und das hintere Nummernschuld "LDK - XU 228" von dem Wagen ab. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Kennzeichen erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Burgsolms: Einbruch in Altenwohnheim -

Auf Beute aus der Altenwohnanlage im Mühlenweg hatten es unbekannte Einbrecher abgesehen. In der Zeit von Dienstag (01.05.2018), gegen 15.00 Uhr bis Mittwoch (02.05.2018), gegen 09.30 Uhr verschafften sie sich über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen der Einrichtung. Dort durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung der Heimleitung wurde nichts gestohlen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 300 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

