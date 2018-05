POL-LDK: - Einbruch in Seelbach - Unfallflucht bei Arborn und Bischoffen - 166km/h am Aartalsee - Markise brennt - Autoaufbrecher in Wetzlar - Mit Promille überschlagen

Dillenburg (ots) -

Herborn-Schönbach: Wohnungseinbruch -

Über die Haustür stiegen Unbekannte in ein Haus in der Schönbacher Hauptstraße ein. Im Zeitraum von Samstag (28.04.2018), gegen 14.00 Uhr bis Sonntag (29.04.2018), gegen 00.20 Uhr schlugen die Diebe zu. Im Haus durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Ob sie Beute machten, kann momentan nicht gesagt werden. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein-Arborn: Spiegelunfall zwischen Arborn und Mengerskirchen -

Beim Kurvenschneiden geriet der Fahrer eines schwarzen Mercedes in den Gegenverkehr und krachte mit seinem Außenspiegel gegen den eines entgegenkommenden Audis. Anschließend machte sich der Benzfahrer aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Mittwoch vergangener Woche (25.04.2018), gegen 11.40 Uhr fuhr der Unbekannte von Arborn in Richtung Mengerskirchen. Die 39-jährige Fahrerin im entgegenkommenden blauen Audi A3 hatte keine Chance. Durch die Wucht des Aufpralls zerplatzte am Audi die Scheibe der Fahrertür. Die Greifensteinerin zog sich leichte Verletzungen zu, die im Dillenburger Krankenhaus behandelt wurden. Weitere Details zum schwarzen Benz kann sie nicht machen, ebenso kann sie keine Angaben zum Unfallfahrer machen. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Bischoffen - Aartalsee: Topspeed 166 km/h / Messungen entlarven Raser -

Am Freitagmorgen (27.04.2018), zwischen 08.30 Uhr und 12.10 Uhr bauten Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes Lahn-Dill ihre Messtechnik auf der B 255 bei Oberweidbach auf. An diesem Morgen durchfuhren 386 Fahrzeuge die Anlage - 38-mal löste das Gerät aus. 29 Autofahrer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h moderat, so dass ein Verwarnungsgeld von maximal 30 Euro folgt. Mit einem Bußgeld zwischen 70 und 120 Euro sowie einem Punkt in Flensburg kommen sechs Flitzer davon, sie erreichten Geschwindigkeiten bis zu 140 km/h. Drei Raser übertrafen diese noch und werden für mehrere Wochen auf ihre Führerscheine verzichten müssen. Mit 149 und 150 km/h werden für zwei Autofahrer aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf ein Bußgeld von 160 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei sowie vier Wochen Fahrverbot fällig. Der Fahrer eines Fiat 500, ebenfalls aus dem Landkreis MR, brachte es auf 166 km/h. Von ihm fordert die Bußgeldstelle in Kassel 440 Euro ein. Sein Konto in Flensburg wird sich um zwei Punkte erhöhen, zudem wird er sich auf ein zweimonatiges Fahrverbot einstellen müssen.

Bischoffen: Beim Ausweichen Leitplanke touchiert -

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Landstraße zwischen Bischoffen und Günterod bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am 19.04.2018 (Donnerstag) war der 18-jährige Fahrer eines Ford Fiesta in Richtung Bischoffen unterwegs. In einer Rechtskurve kam ihm ein Lkw teils auf seinem Fahrstreifen entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, zog der Fordfahrer nach rechts und prallte gegen die Schutzplanke. Der Lasterfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Günterod fort, ohne sich um den rund 3.000 Euro teuren Schaden am Fiesta zu kümmern. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Lichterkette wird heiß -

Am Freitagabend (7.04.2018) rückte die Wetzlarer Feuerwehr in die Cranachstraße aus. Gegen 23.00 Uhr stand die Markise an einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Flammen. Die Markise brannte völlig ab. Die Feuerwehr erstickte den Rest der Flammen mit einem Feuerlöscher. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass durch einen technischen Defekt eine Lichterkette auf dem über der Markise liegenden Balkon in Brand geriet. Hierdurch entzündete sich ein Sichtschutz worauf der heiße Kunststoff auf die darunterliegende Markise tropfte. Die Höhe des Brandschadens kann noch nicht beziffert werden.

Wetzlar-Niedergirmes: Mitsubishi aufgebrochen -

Am frühen Samstagmorgen (28.04.2018) vergriffen sich Autoaufbrecher an einem in der Rathenaustraße abgestellten Mitsubishi. Der rote "Space-Star" parkte in Höhe der Hausnummer 3. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Wagen und bauten das Autoradio aus der Mittelkonsole heraus. Eine Zeugin beobachtete gegen 02.30 Uhr drei Männer, die sich an dem Wagen aufhielten. Ob das Trio auch den Aufbruch verübte, kann derzeit nicht mit Bestimmtheit gesagt werden. Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: Wer hat in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Rathenaustraße beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Oberquembach: Mit Alkohol überschlagen -

Die unverantwortliche Kombination aus nicht angepasster Geschwindigkeit und über drei Promille wurde einem 30-jährigen Autofahrer am frühen Sonntagmorgen (29.04.2018) zum Verhängnis. Der Seatfahrer war gegen 00.30 Uhr zwischen Oberwetz und Oberquembach unterwegs. Hier kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die Airbags im Wagen lösten aus. Der Crashpilot schaffte es aus eigener Kraft den Ibiza zu verlassen. Nach einer ersten Untersuchung einer Rettungswagenbesatzung blieb er unverletzt. Sein Alkoholtest brachte es auf 3,22 Promille. Nach einer Blutentnahme auf der Wetzlarer Wache, durfte er die Station wieder verlassen. Sein Ibiza hat nur noch Schrottwert. Auf den Unfallfahrer kommt eine Strafe wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

