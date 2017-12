FW-E: Zimmerbrand - eine verletzte Person

Zimmerbrand am Heiligen Abend Bild-Infos Download

Essen-Altenessen-Süd, Großenbruchstraße, 24.12.2017, 13:06 Uhr (ots) - Gegen kurz nach 13 Uhr meldeten Nachbarn der Leitstelle einen ausgelösten Rauchwarnmelder in der Großenbruchstraße in Altenessen-Süd. Sie berichteten ebenfalls von einer Rauchentwicklung in einer Wohnung in der ersten Etage des 5geschossigen Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte drang Brandrauch aus einer offenstehenden Wohnungseingangstür in den Treppenraum; Flammen waren sichtbar. Bei der sofort eingeleiteten Menschenrettung fand der Angriffstrupp den Wohnungsmieter in der Diele der betroffenen Wohnung und brachte ihn umgehend ins Freie wo er vom Rettungsdienst übernommen wurde. Der Brand im Bereich der Küche wurde mit einem Kleinlöschgerät bekämpft. Nach Lüftungsmaßnahmen sowie abschließenden Schadstoffmessungen konnten die Nachbarn wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Mieter der betroffenen Wohnung wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein geeignetes Krankenhaus transportiert. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle. (md)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Essen

Michael Dörr

Telefon: 0201 12-39

Fax: 0201 228233

E-Mail: michael.doerr@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell