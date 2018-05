Innenministerium NRW: Einladung zum Presse- und Fototermin Vereidigungsfeier 2018

40217 (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

am kommenden Dienstag legen die 2.300 Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärter des Einstellungsjahrganges 2017 der nordrhein-westfälischen Polizei ihren Diensteid ab. An der zentralen Vereidigungsfeier wird in diesem Jahr - neben Innenminister Herbert Reul - auch Ministerpräsident Armin Laschet teilnehmen und zu den jungen Polizistinnen und Polizisten sprechen. Zeit: Dienstag, 8. Mai 2018, 10.00 Uhr Ort: Lanxess Arena, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln (Stadtteil Deutz) Zur Berichterstattung laden wir herzlich ein. Die Eintrittskarten für die Halle werden am Pressecounter am Eingang Südwest ausgegeben. Hinweis für Bildberichterstatter: Der traditionelle Mützenwurf im Bei-sein von Ministerpräsident Armin Laschet und Innenminister Herbert Reul findet um ca. 12.10 Uhr an der Südseite der Arena (Gummersbacher Straße / Treppenaufgang) statt.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Christian Wiermer Regierungssprecher

gez. Gerrit Weber Pressesprecher IM

