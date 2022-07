Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 14-Jähriger bricht in Helmstedt in Geschäft ein und wird von der Polizei vorläufig festgenommen, als er Diebesgut zum Abtransport vorbereitet.

Helmstedt (ots)

In der Nacht zum Sonntag gegen 02:20 Uhr beobachtete ein Zeuge eine verdächtige Person, die sich an einem Fenster zu einem Lebensmittelmarkt mit Bäckerei in Helmstedt, Görlitzer Platz, zu schaffen machte und informierte die Polizei. Die zuerst am Tatort eintreffenden Funkstreifen umstellten den größeren Gebäudekomplex und forderten Verstärkung aus Schöningen und Wolfsburg an. Von außen wurde eine eingeschlagene Scheibe an einem Oberlicht bemerkt. Aus dem Geschäft waren Geräusche zu hören, die darauf schließen ließen, dass der Täter noch im Geschäft war. Der herbeigerufene Geschäftsinhaber öffnete der Polizei die Eingangstür und die Beamten durchsuchten die Innenräume. Schließlich fanden sie einen 14-Jährigen aus Helmstedt, der bereits Zigaretten zum Abtransport bereitgelegt hatte. Zur Identitätsfeststellung wurde er der Polizeiwache zugeführt und in seiner Erstbefragung gab er die Tat zu. Da der Verdacht besteht, dass ein zweiter Täter vor dem Objekt wartete, der aber die Flucht ergreifen konnte, bittet die Polizei Helmstedt unter der Tel.-Nr. 05351 5210 um Hinweise von Zeugen. Bei dem 14-Jährigen wurde ein Hammer gefunden, mit dem er die Scheibe eingeschlagen hatte. Noch in der Nacht wurde er seinem Elternhaus zugeführt, die sich überrascht zeigten, weil sie ihren Sohn im Bett vermuteten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

