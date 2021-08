Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zwei E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss - Polizei leitete Verfahren ein

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Südertor

17.08.2021, 23.10 Uhr

Helmstedt, Pastorenweg

18.08.2021, 03.15 Uhr

Weil er um 23.10 Uhr ohne Licht mit seinem E-Scooter auf dem Fußweg unterwegs war, fiel ein 31 Jahre alter Rollerfahrer einer Polizeistreife auf. Der 31-Jährige war am Dienstagabend in der Straße Südertor unterwegs. Als sich die Beamten dem 31-Jährigen näherten staunten sie nicht schlecht: der Rollerfahrer rauchte während er fuhr genüsslich einen Joint. Die Beamten stoppten den 31-Jährigen und unterzogen ihn einer Kontrolle. Der Fahrzeugführer räumte ein, dass er regelmäßig und zuletzt vor 2. Tagen einen Joint konsumiere. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Genuss von THC.

Am Mittwochmorgen, gegen 03.15 Uhr wurde auf dem Pastorenweg ein weiterer E-Scooterfahrer angetroffen und durch die Polizei kontrolliert. Auch hier reagierte ein Drogenschnelltest bei dem 30 Jahre alten Helmstedter positiv auf THC. Beiden E-Scooterfahrern wurde in der Folge im Klinikum in Helmstedt eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell