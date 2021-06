Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruchversuch - Wohnungsinhaberin stört Einbrecher

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Steimker Berg

27.06.2021, 0045 Uhr

Der Schreck fuhr einer Wohnungsbesitzerin in die Glieder, als sie am Sonntagnacht nach Hause kam. Als sie gegen 00.45 Uhr mit ihrem Pkw in die Straße Arnikaweg einbog, bemerkte sie, wie eine unbekannte männliche Person von dem Balkon ihrer Wohnung sprang. Als sie der Person folgte, rannte diese davon.

Die Frau ging sofort in ihre Wohnung, konnte aber keine Einbruchspuren feststellen und informierte trotzdem umgehend die Polizei. Es ist davon auszugehen, dass der Einbrecher gestört wurde. Die flüchtige Person war etwa 180 cm groß, hatte eine athletische Gestalt, mit auffällig kräftigen Waden und ein orientalisches Aussehen mit einem spitz zulaufenden Vollbart.

Die Person trug eine knielange dunkle Hose mit roten Seitenstreifen. Ferner ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Kappe. Zeugen berichteten davon, dass seit Samstagabend 20.00 Uhr drei Personen im Baugebiet aufhältig waren, die sich auffällig umgeschaut hatten. Die Polizei rät dazu gerade bei den heißen Tagen, beim Verlassen der Wohnung Fenster und Türen zu schließen. "Auch gekippte Fenster und Türen sind offene Fenster und Türen". Die Ermittler glauben daran, dass die Verdächtigen auch in anderen Wohngebieten auffällig geworden sind. Hinweise zu den Personen an die Polizeiwache, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell