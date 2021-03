Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brand in einem Schrebergarten

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Elzweg

28.03.2021, 23.40 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache kam es in der Sonntagnacht zu einem Brand in einer Parzelle des Schrebergartenvereins "Goldene Aue" im Elsterweg. Es entstand leichter Schaden.

Gegen 23.40 Uhr bemerkte eine aufmerksame Zeugin im Bereich des Kleingartenvereins einen Feuerschein und verständigte umgehend die Feuerwehr. Als die Freiwillige Feuerwehr Helmstedt kurze Zeit später in dem Schrebergartenverein eintraf, brannte ein Holzstapel sowie eine in unmittelbarer Nähe stehende Hecke. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/5210 zu melden.

