Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Golf aufgebockt - alle vier Räder entwendet

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Detmerode, Robert-Schuman-Straße 17.03.2021, 19.30 Uhr - 18.03.2021, 06.30 Uhr

Nicht schlecht staunte ein Fahrzeugbesitzer, als er am Donnerstagmorgen zu seinem Fahrzeug kam. Unbekannte hatte zwischen Mittwochabend 19.30 Uhr und Donnerstagmorgen 06.30 Uhr alle vier Räder von seinem Golf GTD abmontiert und entwendet. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Robert-Schuman-Straße. Den Wagen hatten die Täter nach ihrer Tat aufgebockt und auf Pflastersteinen stehend zurückgelassen. Der Schaden dürfte sich auf rund 2.000 Euro belaufen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs waren um ihre Beute abtransportieren zu können. Von daher hoffen die Beamten darauf, dass Anwohner verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell