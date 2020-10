Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte stehlen VW Bus - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Wellekamp 05.10.20, 06.30 - 14.30 Uhr

Im Laufe des Montagvormittags wurde im Stadtteil Hohenstein von unbekannten Tätern ein VW Bus entwendet. Der gut zwölf Jahre alte Multivan habe noch einen Wert von 17.000 Euro, so ein Beamter. Der 52-jährige Besitzer hatte sein Fahrzeug um 06.30 Uhr auf einem VW Parkplatz in der Straße Wellekamp abgestellt und am Nachmittag um 14.30 Uhr den Diebstahl bemerkt. Die Polizei Wolfsburg nimmt Hinweise zu dem Vorfall unter der Rufnummer 05361-46460 entgegen.

