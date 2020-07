POL-WOB: Eigentümerin eines Damenrades gesucht (Korrekturmeldung)

Polizei Wolfsburg

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, 28.07.2020

Die Polizei in Helmstedt sucht die Eigentümerin eines Damenrades, welches zusammen mit einem weiteren Herren-Fahrrad am 01.07.2020 in Süpplingen aufgefunden wurde. Während das zweite Rad einem Diebstahl in Helmstedt vom 30.06.2020 bereits zugeordnet werden konnte, fehlt zu dem Eigentümer des Damenrades noch jegliche Spur.

Es handelt sich um ein Damenrad des Herstellers Kettler City Cruiser. Es hat eine markante Klingel sowie einen Korb an Lenker. Hinweise zu dem Fahrrad bzw dessen Eigentümer bitte an die Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0

