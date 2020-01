Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Helmstedt: Pkw aufgebrochen - Geldbörse mit Bargeld erbeutet

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Maschweg 23.01.20, 08.00-14.50 Uhr

Im Laufe des Donnerstags brachen unbekannte Täter in Helmstedt einen Nissan auf und stahlen ein Portmonee mit 150 Euro Bargeld und mehreren Ausweispapieren sowie Geldkarten. Den Ermittlungen nach hatte die 53 Jahre alte Besitzerin ihren Pkw um 08.00 Uhr am Straßenrand des Maschweges abgestellt. Bei der Rückkehr gegen 14.50 Uhr entdeckte die aus der Samtgemeinde Nord-Elm stammende Fahrerin gleich den Schaden. Die Täter hatten vermutlich im Vorbeigehen eine Seitenscheibe zerstört und sich das Diebesgut aus dem Innern gegriffen. Die 53-Jährige hatte ihre Geldbörse in der Mittelkonsole vergessen. Nun beklagt die Betroffene nicht nur den Verlust des Geldes, sondern zusätzlich muss die Fahrerin nicht wenig Geld für die Neubeschaffung der Ausweise und Karten ausgeben.

