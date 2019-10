Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Erneut versuchte Räderdiebstähle in Fallersleben

Wolfsburg (ots)

In der Mozartstraße in Fallersleben sind 2 VW T-Roc durch unbekannte Täter angegangen worden. An beiden Fahrzeugen, jeweils Firmenwagen, wurden bereits Vorbereitungen getroffen, um die Räder abzubauen. Steine waren zurechtgelegt und die Kappen der Radbolzen abgezogen. Wahrscheinlich wurden die Täter gestört, so dass sie von der Tat abließen und flüchteten. Wer in der Nacht vom 04.10. auf den 05.10. verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, kann sich mit der Polizei Wolfsburg unter 0536146460 in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Leitstelle



Telefon: 05361/4646-212

E-Mail: els@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell